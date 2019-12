Conte vuole Vidal e Marcos Alonso: ecco richieste e offerte Inter – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che Barcellona e Chelsea sparano alto per liberare Vidal e Marcos Alonso. L’Inter lavora e prepara le offerte.

OBIETTIVI DURI – L’Inter per volontà di Conte punta a Vidal e Marcos Alonso. Si tratta, però, di operazioni non semplici. Sia Barcellona sia Chelsea, infatti, oppongono strenua resistenza. Il lavoro per la società sarà lungo.

IL CENTROCAMPISTA – Gli spagnoli non vorrebbero proprio liberarsi del cileno, le cui caratteristiche sono uniche nella rosa a disposizione di Valverde. Il giocatore, però, preme per uscire, perché in Catalogna non si sente protagonista. Così è trapelata un’iniziale apertura: prestito sì, ma con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni.

L’ESTERNO – Per Marcos Alonso (domenica tornato titolare contro il Tottenham dopo 7 gare consecutive fuori dai convocati), invece, i Blues chiedono addirittura 35 milioni più altri 5 di bonus: nessun cancello sbarrato per la sua partenza, ma al momento sono quelle le cifre. E di sicuro non aiutano i modi e i termini con cui è avvenuta la separazione tra Conte e il Chelsea.

OFFERTE INTER – A quei numeri, l’Inter non può arrivare. E, soprattutto, non si può impegnare per un investimento complessivo che arriverebbe a superare i 60 milioni. Insomma, sul tavolo, ad oggi, c’è solo l’ipotesi di un doppio prestito, ma con semplice diritto di riscatto, e per di più con valutazioni decisamente inferiori: 12 milioni per Vidal e non oltre i 20 per Marcos Alonso. Marotta e Ausilio hanno garantito a Conte che faranno di tutto per accontentarlo. Potendo contare sulla preferenza dei giocatori, che, a questo punto, dovranno dare il contributo per essere liberati, i dirigenti nerazzurri devono trovare il modo per ritoccare le proposte da mettere sul tavolo dei vari club.