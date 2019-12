Conte vuole un altro esterno sinistro all’Inter: il punto su Marcos Alonso

Condividi questo articolo

Conte ha chiesto alla dirigenza dell’Inter di avere a disposizione un nuovo esterno sinistro durante la sessione di mercato di gennaio. “Sky Sport” aggiorna la situazione relativa al possibile arrivo di Marcos Alonso

A CACCIA DI UN RINFORZO – Antonio Conte si è espresso: vuole un esterno sinistro. L’Inter, come noto, in quel ruolo ha Kwadwo Asamoah e Cristiano Biraghi. Il primo ha problemi fisici, il secondo sta facendo gli straordinari proprio per questo motivo. Siccome il gioco del tecnico nerazzurro richiede un lavoro dispendioso agli uomini di fascia, gli uomini mercato nerazzurri si attiveranno per mettere a sua disposizione un altro esterno. Marcos Alonso è un pallino dell’allenatore, che lo aveva voluto al Chelsea nel 2016. Lo spagnolo non è una prima scelta per Frank Lampard ma ha comunque una valutazione altissima, stesso discorso a maggior ragione per il titolare del ruolo che è Emerson Palmieri. Si attendono però novità, oltre che per un nuovo centrocampista e un nuovo attaccante, anche per il laterale mancino.

Fonte: Sky Sport