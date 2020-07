Conte vuole muscoli per la sua Inter, ci sono due opzioni in Serie A – TS

“Tuttosport” scrive che Conte vuole due nuovi centrocampisti di gamba per la sua Inter. Oltre a Vidal ci sono due opzioni.

TRE NUOVI – Conte nella sua nuova Inter vorrà, oltre a elementi con dna vincente ed esperienza internazionale, anche giocatori maggiormente in grado di reggere i suoi ritmi da sergente di ferro. Nuovi muscoli per la nuova Inter. Il tecnico a centrocampo vorrebbe Tonali più due mezzali di gamba che prendano il posto di Borja Valero, Vecino e Gagliardini.

OPZIONI – Il primo nome nella lista di Conte rimane quello di Vidal. Fosse per lui riallenerebbe volentieri anche uno come Kantè, che però costa 70 milioni. Più “economici” Allan e Kessie. Entrambi sono stati sondati da Marotta già a gennaio, cercando uno scambio. Per il brasiliano potrebbe essere arrivato il momento di lasciare Napoli. De Laurentiis chiede 35-40 milioni, ma se si potesse inserire nell’operazione Vecino per i nerazzurri tutto sarebbe sostenibile. Potrebbe bastare qualcosa in meno per Kessie (25-30). L’ivoriano è uno dei nomi in bilico del nuovo Milan di Rangnick, ma sembra difficile che i rossoneri possano cederlo proprio all’Inter. Anche perché non ci sono profili utili per uno scambio.