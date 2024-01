Conte vuole Milano! Forse pentito dopo l’Inter, non lo convince una – SI

Conte è andato via dall’Inter due anni e mezzo fa, ma ora forse ha capito che non ha fatto la scelta giusta. Tanto che Sportitalia Mercato segnala la sua voglia di tornare a Milano.

DI RITORNO? – Antonio Conte aveva parlato a fine novembre di futuro “in famiglia”, ma ora è pronto a tornare in panchina. Almeno stando a quanto afferma Michele Criscitiello a Sportitalia Mercato: «Notizia di inizio gennaio, quindi va presa con immensa cautela. Conte nei giorni scorsi ha incontrato per la seconda volta, di persona, Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli. Lui insiste per avere Conte, sul piatto mette tre anni di contratto. Conte per cortesia e per rispetto nei confronti della piazza di Napoli e del presidente ha accettato questo incontro: c’è stato un approfondimento. Non ha declinato il Napoli, ma ha preso tempo perché non è convinto. In maniera educata e gentile ha detto “ci riaggiorniamo”. L’aggiornamento è perché sullo sfondo c’è l’idea di tornare a Milano: all’Inter era stato bene, forse si era anche pentito di andare via. C’era stata l’esperienza in Inghilterra, avrebbe piacere con la rosa e i soldi giusti più due-tre anni di contratto di andare al Milan. È per questo che, per il momento, non ha dato una risposta positiva a De Laurentiis per il casting in vista della prossima stagione. Il Milan e Conte: incontri diretti? No. Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic spingono per lui, Giorgio Furlani per Thiago Motta perché Conte ha un ingaggio pesante e pretenderebbe un mercato diverso».