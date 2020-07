Conte vuole la rivoluzione in mezzo: nuovi titolari col sogno Vidal – TS

“Tuttosport” scrive che Conte vuole una rivoluzione per potenziare l’Inter. L’obiettivo è soprattutto il centrocampo, dove sogna sempre Vidal.

CENTROCAMPO INADEGUATO – Altro giro altra rivoluzione. Conte ha fatto chiaramente emergere il proprio malumore dopo la sconfitta contro il Bologna, ha parlato coi dirigenti e poi è stato chiaro anche ai microfoni. L’allenatore ha chiamato alle armi la società soprattutto sul centrocampo, ritenuto non all’altezza delle prime della classe. Pesano i continui infortuni di Sensi e seconde linee di altri tempi, quando evidentemente l’Inter non puntava a vincere. Problemi ingigantiti in settimane dove si va in campo ogni tre giorni e si riesce a pesare bene il valore della rosa.

ESTERNI DI QUALITA’ – Il rimpasto sarà importante anche perché il tecnico gode della stima incondizionata della società. La batteria degli esterni avrà due nuovi titolari: a destra Hakimi, il primo colpo del mercato, mentre a sinistra il prescelto è Emerson Palmieri. Per l’italobrasiliano i nerazzurri hanno offerto 30 milioni dopo aver ottenuto il via libera dal giocatore che non rientra più nei piani della società londinese.

NOMI NUOVI IN MEZZO – Per quanto riguarda i centrocampisti Borja Valero non rinnoverà. Gagliardini può rientrare in qualche scambio di mercato interno alla Serie A. Vecino, come sempre accaduto nelle ultime sessioni, è sul mercato sperando in offerte dalla Premier o dalla Liga. Al posto degli attuali riservisti si punta ad avere Tonali e Vidal. Il cileno è sempre più nei pensieri di Conte perché potrebbe infondere all’Inter quella personalità che tanto manca. Ultima prova la scena da libro Cuore sul rigore col Bologna. Vidal può essere la ciliegina da ultimi giorni di mercato visto che il suo contratto è in scadenza 2021, mentre per Tonali la partita si giocherà a breve. L’affare è apparecchiato grazie all’accordo col ragazzo, resta la distanza col Brescia.