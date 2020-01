Conte voleva Young già al Chelsea, operazione stile Evra – TS

“Tuttosport” riporta che Conte voleva Young già ai tempi del Chelsea. Al tecnico piace per profilo tecnico, ma anche per curriculum.

POSIZIONI CONTRAPPOSTE – Da una parte c’è Ashley Young che ha accettato in modo entusiasta il corteggiamento dell’Inter, dall’altra il Manchester United che – come forse aveva messo già in preventivo Beppe Marotta dall’alto della sua esperienza – ha eretto un muro intorno al giocatore. Nonostante vada a scadenza in giugno infatti può essere ancora utile in un calendario ipercompresso per i Red Devils, attesi pure dagli impegni (sempre alquanto scomodi) in Europa League.

SCELTA FATTA – Schermaglie di inizio gennaio, tanto che l’Inter non si è nemmeno scomposta per la porta in faccia ricevuta da Ed Woodward, plenipotenziario sulle questioni di mercato a quelle latitudini. Questo perché Young ha già detto sì alla proposta nerazzurra che prevede un anno e mezzo di contratto e una maglia da titolare non appena l’esterno avrà memorizzato gli schemi di Antonio Conte. Il quale già voleva Young al Chelsea nella sua ultima stagione londinese (poi sarebbe arrivato Emerson Palmieri).

STILE EVRA – Il fatto che Ashley sia destrorso non preoccupa l’allenatore (Alonso era la prima scelta, ma le richieste dei Blues erano fuori mercato), considerato che il ragazzo può agilmente disimpegnarsi sulla corsia mancina. Operazione che ricorda quella condotta da Marotta ai tempi della Juve per Patrice Evra: anche in questo caso pesa fortemente nella scelta il curriculum del giocatore, la sua esperienza e l’abitudine a giocare a altissimi livelli, tutte caratteristiche che Conte e Marotta cercano per aumentare ulteriormente il valore della rosa a disposizione per provare a centrare già da quest’anno la missione scudetto.