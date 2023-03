Conte, voci di un ritorno ma non Inter o Juventus: la situazione – SI

Si è parlato a lungo di un ritorno di Conte all’Inter o alla Juventus, le ultime due squadre che ha allenato in Serie A. Spunta però una terza opzione, che Pedullà valuta nel corso di Sportitalia Mercato.

SENZA LA TERZA – Alfredo Pedullà smentisce una voce riguardante il ritorno di Antonio Conte come commissario tecnico dell’Italia adesso: «Non mi risultano dei suoi contatti con la Nazionale tali da pensare a un suo ritorno adesso. Faccio fatica, poi prendo per buone le parole di Conte che dice di voler tornare in Italia. Le sue parole erano quelle e definitive, io mi aspetto una cosa per lui fra un mese o un periodo di stop che può durare da qualche mese a un anno. Le sue parole mi sembrano definitive: vuole tornare in Italia».