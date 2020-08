Conte spinge per Emerson Palmieri, affondo Inter dopo...

Conte spinge per Emerson Palmieri, affondo Inter dopo l’Europa – Sky

Condividi questo articolo

Emerson Palmieri è il grande obiettivo dell’Inter per la fascia sinistra. Antonio Conte spinge per riavere il giocatore già allenato al Chelsea, la società rinvia ogni discorso alla fine dell’Europa League. Il punto di Riccardo Re per “Sky Sport 24”

AFFONDO DOPO L’EUROPA – L’Inter tenterà l’affondo su Emerson Palmieri solo al termine dell’Europa League: «Conte su alcuni uomini è davvero forte e presente. Lo abbiamo capito nel mercato con l’insistenza con cui ha voluto Lukaku che avrebbe voluto già al Chelsea. Emerson Palmieri lo aveva già portato al Chelsea anche se era reduce da un infortunio, ha giocato poco per colpa di questo infortunio, ma la stima c’era, Conte ne conosceva le potenzialità. E’ un giocatore su cui ha messo gli occhi, ma bisogna aspettare un pochono. L’Inter proverebbe l’affondo solo dopo l’Europa League».