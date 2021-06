Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Antonio Conte e il Tottenham del presidente Daniel Levy, che lo vorrebbe come prossimo allenatore degli Spurs

STALLO – Secondo quanto riporta Alessandro Sugoni, giornalista ed esperto di calciomercato di “Sky Sport”, Antonio Conte si è preso qualche giorno per valutare l’offerta del Tottenham. Bisogna discutere di alcuni dettagli contrattuali, ma l’ex Inter vuole anche valutare il progetto e le possibilità di vittoria nell’immediato. Per il Tottenham non sarebbe un problema blindarlo con un contratto pluriennale, ma Conte difficilmente accetterà se dovesse valutare il progetto privo di possibilità di vittoria. A Conte serve la scintilla e molto potrebbe dipendere dalla permanenza di Harry Kane. In generale, però, difficilmente le lacune della rosa londinese potranno essere colmate in una sola estate (vedi articolo).