Conte sarÃ  ascoltato, una possibilitÃ : Zhang offre un mercato importante

Conte sarà ascoltato, una possibilità: Zhang offre un mercato importante

Antonio Conte martedì incontrerà la dirigenza e il presidente Steven Zhang per confrontarsi riguardo quella che è stata la stagione nerazzurra e provare a ricucire il rapporto. Secondo “Sportmediaset” resta uno spiraglio, e la società sarebbe pronta ad offrirgli un mercato importante.

DENTRO O FUORI – Antonio Conte martedì comunicherà alla società tutti i problemi riscontrati in questa stagione per provare a rimediare e ricucire il rapporto. Suning vorrebbe proseguire con il tecnico leccese, e non intende affrontare l’onere di altri due anni di stipendio a 12 milioni. Si potrà eventualmente discutere sulla buonuscita, ma nulla di più. Resta però un piccolo margine di ricucitura del rapporto dettata più che altro dal progetto ideato un anno fa. Zhang è pronto ad ascoltare e capire cosa chiede il tecnico offrendogli una campagna di rafforzamento importante, cercando di capire cosa chiede ma senza pregarlo di rimanere. Qualora il tecnico dovesse decidere di sua spontanea volontà di salutare allora ecco pronto Massimiliano Allegri.

Fonte: Sportmediaset