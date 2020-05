Conte sarà accontentato, l’Inter vuole regalargli Vidal – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter ha intenzione di arrivare a Vidal. Un regalo per Conte, che vuole a tutti i costi il cileno.

REGALO PER IL TECNICO – Quando Antonio Conte vuole una cosa, alla fine la ottiene. E siccome Arturo Vidal lo chiede da quasi undici mesi, è plausibile che alla fine l’Inter lo accontenti. Certo, la società preferirebbe un profilo più futuribile come Tonali, per altro più caro del cileno. Ma bisognerà “compensare” la cessione di Lautaro Martinez, un’uscita che non farà piacere al tecnico, ma probabilmente obbligata dalla volontà del giocatore e dalla proposta che, alla fine, sarà di quelle difficili da rifiutare. E magari conterrà proprio Vidal. Il centrocampista potrebbe così arrivare all’Inter dopo un corteggiamento di quasi due anni, iniziato ai tempi di Spalletti. Soprattutto il tecnico potrebbe riabbracciare il suo pupillo, un giocatore perfetto per il suo sistema di gioco, che conosce le metodologie, la Serie A, ha carisma e mentalità vincente. Tutti motivi per cui a gennaio Conte si era inpuntato per il suo arrivo, ed è rimasto evidentemente deluso.