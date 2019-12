Conte, richiesta chiara all’Inter: da Llorente a Darmian, la situazione

L’Inter si muove per accontentare Antonio Conte sul mercato. Vidal è l’obiettivo principale (QUI le ultime sul cileno), ma occhio anche alla fascia sinistra e all’attacco. Ecco le ultime secondo Marco De Micheli di “Sky Sport”

POSSIBILI ARRIVI – «Vanno avanti i discorsi tra Inter e Napoli per lo scambio di prestiti con protagonisti Llorente e Politano. Dal punto di vista tattico sarebbe una trattativa che andrebbe bene a tutti. Continuano però i contatti con Giroud, ma occhio anche a Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Su questi due le richieste del Chelsea sono state però alte, quindi i nerazzurri pensano a Darmian che sarebbe raggiungibile più facilmente. Conte è stato chiaro: vuole lavorare con chi già conosce. L’Inter lotta per lo scudetto e non ha tanto tempo per far ambientare i giocatori».