Conte pensa all’Inter del futuro: per lui 9 titolari su 11 ancora in ascesa

Conte, salvo ribaltoni, rimarrà allenatore dell’Inter anche nella prossima stagione. Secondo Sportitalia l’intenzione del tecnico è di puntare su nove degli undici titolari di questo periodo.

A MEMORIA – La formazione dell’Inter, in questo girone di ritorno, è ormai nota. Samir Handanovic in porta; Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni in difesa; Achraf Hakimi e Ivan Perisic su gli esterni, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Christian Eriksen a centrocampo, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez in attacco. Stando a Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, per Antonio Conte l’undici titolare va bene così. Il tecnico pensa che questi giocatori abbiano ancora margini di crescita, in quasi tutti gli effettivi, tanto da poter fare almeno un’altra stagione da protagonisti. Sono due i ruoli su cui l’Inter potrebbe ulteriormente migliorare, secondo Conte. Sportitalia li segnala nel portiere e nell’esterno sinistro: è lì che si proverà a fare qualcosa in chiave mercato.