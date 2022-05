Conte, non solo Perisic: l’ex Inter pronto all’affondo per Bastoni – TS

L’Inter si deve guardare dall’assalto di Conte ai suoi gioielli. Dopo Perisic, che sembra destinato a Londra, gli “Spurs” puntano anche Bastoni

OBIETTIVO – Conte ed il Tottenham guardano alla Serie A, in particolare all’Inter. Il tecnico, infatti, dopo aver puntato deciso ad Ivan Perisic, con il croato pronto a ricongiungersi con il suo ex allenatore in Premier League, potrebbe provare a strappare un altro big alla rosa di Inzaghi. Secondo Tuttosport, infatti, Alessandro Bastoni è un obiettivo del Tottenham, che punta deciso al difensore che lo stesso Conte, nel 2020/2021, ha forgiato fino a farlo diventare una colonna della retroguardia nerazzurra. L’Inter saprà resistere all’assalto?

Fonte: Tuttosport – Federico Masini