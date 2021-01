Conte mente, chiesti 2 rinforzi all’Inter: ecco i nomi in entrata e uscita – SM

Antonio Conte Inter

Conte si aspetta qualcosa dal mercato di gennaio dell’Inter, sia alla voce acquisti sia cessioni. Come riportato da Claudio Raimondi – giornalista di “Sport Mediaset” – a “Pressing Serie A” su Italia 1, le operazioni riguardano due centrocampisti e altrettanti attaccanti

CENTROCAMPO – Nonostante le parole dette nel post-partita di Roma-Inter, Antonio Conte chiede due rinforzi all’Inter. Un tassello a centrocampo, con più qualità rispetto ai profili già in rosa. Il nome è sempre quello di Leandro Paredes, nell’ambito dello scambio con Christian Eriksen. Uno scambio (di prestiti, ndr) che va a rilento con il Paris Saint-Germain.

ATTACCO – L’unica risorsa è Andrea Pinamonti, che è conteso tra Benevento e Crotone. Anche in questo caso si parla di prestito, ma oneroso e con diritto o obbligo di riscatto condizionato alla salvezza. Dal potenziale tesoretto l’Inter valuta Felipe Caicedo, che la Lazio reputa incedibile se non per circa 10 milioni di euro. Per questo motivo il mercato dell’Inter al momento è cristallizzato.