Conte lascia il Tottenham, la Serie A lo aspetta! Valutazioni Inter – TS

RITORNO? – Antonio Conte non è più l’allenatore del Tottenham. Nella tarda serata di ieri è arrivato l’annuncio ufficiale della separazione consensuale fra il tecnico ed il club londinese che, fino a fine stagione, affiderà la panchina a Christian Stellini. Per il tecnico adesso, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, potrebbero riaprirsi le porte per un ritorno in Serie A: i tecnico infatti godrà dei benefici del decreto crescita. I club italiani, con l‘Inter in testa, valuteranno a fine stagione l’operato dei rispettivi allenatori con l’ombra di Conte che, inevitabilmente, aleggerà sulle principali panchine nostrane in caso di esoneri.

Fonte: Tuttosport – Sandro Bocchio