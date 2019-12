Conte-Inter, un rinforzo per reparto. Vidal, Giroud e Darmian: la situazione

Si avvicina il mercato di gennaio. Tanti gli obiettivi di mercato dell’Inter con Vidal, Giroud e Darmian in cima alla lista degli acquisti di Antonio Conte. Ecco le ultime secondo Marco De Micheli di “Sky Sport”

SITUAZIONE – «Conte ha chiesto un giocatore per reparto per la lotta scudetto. Il primo nome è quello di Vidal, ma Valverde non vuole privarsene. Occhio per l’attacco a Giroud che non ha legato con Lampard e oggi era in tribuna. Il francese vuole cambiare aria e vedrà scadere il suo contratto a giugno, ma vuole anticipare di 6 mesi. Il Chelsea è disposto a venderlo e l’Inter sta cercando formula e cifre giuste per convincere i blues e fare del francese il vice Lukaku. Sulle fasce, visti i problemi di Asamoah, in pole c’è sempre Darmian».