Conte-Inter, frattura difficile da sanare. Due possibili sostituti – Sky

Conte-Inter, frattura difficile da sanare. Due possibili sostituti

Antonio Conte, dopo il duro sfogo arrivato nel post partita di Atalanta-Inter, ha generato dei dubbi sulla sua permanenza nel club nerazzurro. Pochettino ed Allegri i possibili candidati a sostituire il tecnico. Riccardo Re, su “Sky Sport”, fornisce gli ultimi aggiornamenti

FRATTURA – Questi gli aggiornamenti di Riccardo Re: «Conte-Inter, una frattura che non ha toccato solo i dirigenti ma nel suo sfogo, molto preciso, ribadito più volte, si è scagliato anche contro la proprietà. Quando si arriva a questo punto sarebbe sorprendente una ricucita. È inevitabile andare oltre e pensare oltre. In questo momento il nome di Pochettino rimane sullo sfondo, ma l’identikit ideale per sostituire Conte è quella di Massimiliano Allegri. Rispetto a Pochettino conosce il campionato italiano e, sopratutto, la dirigenza dei nerazzurri».