Conte-Inter, a oggi altra priorità e attesa – SI

L’esonero di Conte dal Tottenham accende le voci di mercato che lo accostano all’Inter. Dell’eventuale trattativa parla Alfredo Pedullà nel corso della trasmissione di Sportitalia.

STAND-BY – Dopo la notizia dell’esonero di Antonio Conte dal Tottenham (vedi articolo), Alfredo Pedullà dice la sua sull’eventuale ritorno del tecnico leccese sulla panchina dell’Inter. Intervenuto in collegamento nel corso della trasmissione di Sportitalia, il giornalista spiega che l’unica possibilità per rivederlo allenare una squadra italiana sarebbe quella di ridursi l’ingaggio. Tuttavia, non sarebbe comunque semplice trovare un club disposto a prenderlo, considerando il suo carattere non facilmente gestibile. In merito a questo, Pedullà – contrariato – fa riferimento alla buonuscita richiesta all’Inter e all’atteggiamento nei riguardi del mercato nerazzurro. L’esperto di calciomercato, entrando nello specifico di una possibile trattativa fra l’Inter e Conte, afferma di non essere al corrente di alcun contatto fra le due parti. Gli interisti, dunque, sarebbero in stand-by e non solo nei riguardi dell’ex tecnico. Pedullà fa sapere che non esiste nessuna voce legata a un eventuale sostituto di Inzaghi. Tutto sarebbe da rimandare all’inizio dell’estate, quando la posizione in classifica dell’Inter sarà certa e ben definita. Il posto in Champions League, infatti, sembrerebbe essere la priorità assoluta, anche più del percorso stagionale nella stessa competizione. Solo dopo si potrà discutere sul futuro dell’Inter.

Fonte: Sportitalia – Alfredo Pedullà