Conte innamorato della Premier League: Giroud ancora nel mirino – TS

Condividi questo articolo

Secondo “Tuttosport”, dopo Jan Vertonghen del Tottenham (QUI i dettagli sull’operazione), Antonio Conte vorrebbe costruire un’Inter ad impianto inglese. Olivier Giroud, obiettivo dichiarato dell’ultima sessione di calciomercato, potrebbe approdare in nerazzurro in estate, a parametro zero

OBIETTIVI – Non solo Jan Vertonghen: l’Inter sarebbe vicinissima all’acquisto di Olivier Giroud, a parametro zero, nella prossima sessione di calciomercato. Antonio Conte vuole costruire una squadra di marca britannica. L’acquisto di calciatori d’oltremanica serve a rimpolpare il bagaglio d’esperienza di una squadra che, nel corso dell’annata, ha dimostrato di non saper gestire i momenti chiave del match. Ecco perché Giroud, rincorso disperatamente a gennaio e poi lasciato in orbita Lazio, avrebbe finalmente l’occasione di approdare in nerazzurro come attaccante di scorta.

STRATEGIA – Come per Vertonghen, l’Inter mette sul piatto un biennale con opzione per il rinnovo, ma il Chelsea potrebbe creare maggiori problemi rispetto agli Spurs. Frank Lampard, infatti, aveva rilanciato l’ex Montpellier nelle ultime partite, ma il francese vuole rassicurazioni per poter arrivare all’Europeo del prossimo anno con le giuste credenziali. Serve un via libera formale dei Blues, dunque, nonostante il centravanti sia in scadenza di contratto fra qualche mese. Conte lo aspetta a braccia aperte, Giuseppe Marotta vuole al più presto blindare il suo ariete transalpino.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino