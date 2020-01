Conte incontra la dirigenza dell’Inter: tre colpi! Vidal si complica – GdS

Condividi questo articolo

Antonio Conte non ha aspettato il risultato di Roma-Juventus per richiamare l’attenzione della società. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, il tecnico leccese ieri mattina ad Appiano Gentile ha incontrato l’Amministratore Delegato dell’Inter, Beppe Marotta, e il Direttore Sportivo Piero Ausilio, per avere il punto della situazione e ricevere rassicurazioni riguardo il mercato.

INCONTRO DI MERCATO – Antonio Conte in più riprese si è complimentato pubblicamente con la squadra per il lavoro svolto ad oggi, dicendo di aver dato il massimo per quanto riguarda il girone di andata, concluso amaramente con un secondo posto a meno due dalla Juventus. Resta il rammarico però di non aver avuto determinati uomini in alcuni punti chiave per quanto riguarda la prima parte di stagione. Per questo motivo l’Inter sta lavorando per mettere a disposizione del tecnico almeno due colpi per quanto riguarda il mercato di gennaio: come già noto un centrocampista e un esterno a sinistra. Secondo quanto riportato dalla rosea, i colpi a gennaio saranno tre! Ma tra questi non ci sarà Arturo Vidal, che si allontana sempre di più dopo le vicende legate al “suo” Barcellona e la possibilità di esonerare Ernesto Valverde (pronto Xavi?).

SU ERIKSEN – Lavori ormai avanzati per quanto riguarda il centrocampsita del Tottenham, Christian Eriksen. Il suo agente è a Londra per trattare con il Tottenham, che intanto pensa già al suo sostituto: il giovane Gedson Fernandes (vedi articolo), centrocampista 21enne portoghese del Benfica. In casa Inter c’è ottimismo, l’offerta è di 10 milioni a fronte dei 20 richiesti dal club inglese.

YOUNG E GIROUD – Discorso diverso invece per quanto riguarda Ashley Young e Olivier Giroud: i due giocatori sono ormai ai margini delle loro rispettive squadre (Manchester United e Chelsea). L’inglese ha già detto sì alla dirigenza, pronto per lui un contratto fino al 2021 e con un ingaggio di circa 3 milioni a stagione. Si aspetta solo il via libera del suo club, che potrebbe arrivare già a metà settimana. I nerazzurri pagheranno un indennizzo minimo, con possibilità di averlo addirittura a zero. Il destino del centravanti francese invece dipende da quello di Matteo Politano, richiesto da diversi club di Serie A, su tutti il Milan di Stefano Pioli. L’Inter è riuscita a trovare l’intesa sia con Giroud (anche per lui contratto fino al 2021), e il Chelsea, che si sarebbe accontentato dei 5 milioni più bonus.