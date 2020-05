Conte in pressing su Lautaro Martinez: idea in caso di partenza – SM

Lautaro Martinez è sempre più vicino al Barcellona, dopo l’ennesima esposizione al riguardo di Messi. Antonio Conte sta provando a convincere il giocatore, c’è un’alternativa pronta in caso di addio in direzione Spagna

Lautaro Martinez è sempre nel mirino del Barcellona e, dopo l’ennesima apertura di Lionel Messi per avere il “Toro” in squadra, la sua partenza si fa più probabile. L’Inter non si smuove dalla sua richiesta di 90 milioni più Junior Firpo e il prestito di Vidal, ma Antonio Conte non si vuole rassegnare. Secondo “Sport Mediaset” il tecnico starebbe provando a convincere il giocatore a rinunciare alla corte del Barcellona per togliersi tante soddisfazioni con la maglia nerazzurra, ma nel caso anche il pressing del tecnico dovesse fallire c’è pronta l’alternativa Cavani. E’ l’attaccante uruguagio, in scadenza di contratto col PSG, il grande prescelto del tecnico come attaccante in caso di addio con Lautaro Martinez.