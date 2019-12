Conte in pressing per Marcos Alonso, Darmian non...

Conte in pressing per Marcos Alonso, Darmian non convince – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che Conte sta pressando l’Inter per Marcos Alonso, ideale per capacità di spinta. Darmian non lo convince.

SPAGNOLO PRIMA SCELTA – Il ruolo di esterno sinistro è rimasto pericolosamente scoperto a causa dei problemi alla cartilagine del ginocchio sinistro che tormentano Asamoah. Conte punta a Marcos Alonso perché l’ha già avuto al Chelsea e perché ci vorrebbe una manciata di giorni per rinfrescargli i movimenti che l’ex ct vuole dagli esterni. Come il Barça per Vidal, pure il Chelsea spara alto, ma anche qui il pressing dell’allenatore è fortissimo sulla società, anche perché Matteo Darmian – l’alternativa in mano al club – non può garantire in fase di spinta quanto può dare Alonso (tra l’altro bravissimo pure sulle punizioni, specialità non di casa ad Appiano).