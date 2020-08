Conte, in caso di addio all’Inter possibile ritorno in Nazionale – SM

L’Inter è alle prese con la questione allenatore, con Antonio Conte che scioglierà i dubbi sul suo futuro dopo il confronto che avverrà con la società nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, però, nei pensieri del tecnico ci sarebbe anche il possibile ritorno sulla panchina della Nazionale italiana.

RITORNO – I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Antonio Conte. Il tecnico e l’Inter dovranno trovare un punto d’incontro e ricomporre la frattura che, nelle scorse settimane, pareva insanabile. In caso di addio alla squadra nerazzurra per Conte si apre un nuovo scenario: secondo quanto riportato da “SportMediaset” infatti il tecnico ha sondato il terreno riguardo a possibilità e tempi di un eventuale ritorno in Nazionale. L’esperienza da CT è rimasta cara a Conte che, nel 2016, aveva lasciato la panchina della Nazionale con la promessa di tornare, un giorno. La nomina di Marcello Lippi come direttore tecnico azzurro potrebbe facilitare questo scenario che però, ad oggi, non può concretizzarsi in tempi brevi. Il cammino impeccabile di Mancini fa si che abbia il diritto di disputare gli Europei. Quindi, il possibile approdo di Conte in azzurro potrebbe verificarsi solo dopo gli Europei, a meno di una clamorosa frattura tra Mancini e la federazione, al momento non ipotizzabile.

Fonte: SportMediaset.it