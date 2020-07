Conte guida la rivoluzione e chiede esperienza: chi parte e chi resta – CdS

Antonio Conte in vista della nuova stagione chiederà alla società una vera e propria rivoluzione, con la partenza di nove possibili giocatori e l’arrivo di giocatori di “mentalità ed esperienza” come sottolineato oggi dal “Corriere dello Sport”.

MENTALITÀ ED ESPERIENZA – Antonio Conte ha ribadito ancora una volta alla società la volontà di creare il giusto mix di giocatori con fame di vittoria e soprattutto mentalità ed esperienza. Solo aggiungendone in abbondanza si può pensare di colmare il gap e vincere qualcosa. Ma quel che stupisce è la richiesta di una vera e propria rivoluzione tra giocatori in entrata e in uscita: secondo quanto riportato dal quotidiano romano difatti, ben otto giocatori dell’Inter (nove contando il possibile prestito altrove di Sebastiano Esposito) potrebbero salutare Milano in vista della prossima stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio dal canto loro hanno già cominciato a programmare la nuova stagione, e l’acquisto di Achraf Hakimi e il forte interesse per Emerson Palimieri lo dimostra. Conte però chiede di più, serve qualcuno con una bacheca piena di trofei capace di trascinare la squadra e guidarla nei momenti di difficoltà: e così nei pensieri del tecnico il solito Arturo Vidal, ma anche l’attaccante Edin Dzeko, già richiesto la scorsa stagione. La società valuterà le richieste del tecnico ma gli chiederà comunque di valutare la situazione legata a Radja Nainggolan, perché se la strada che porta a Vidal dovesse rivelarsi ancora una volta difficile, il tecnico dovrà tenere in considerazione la possibilità di ripensare al centrocampista attualmente in prestito al Cagliari.

CHI PARTE – Antonio Conte quindi avrebbe chiesto di sostituire sette giocatori, otto con il prestito di Esposito e due incerti: Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Oltre loro anche il terzo portiere Tommaso Berni, Borja Valero, Kwadwo Asamoah, ma anche Roberto Gagliardini – considerato discontinuo -, Cristiano Biraghi – che non ha mai convinto il tecnico -, Victor Moses condizionato dalla condizione fisica, Matìas Vecino e il difensore Diego Godin.

CHI RESTA – Antonio Conte dunque partirà da una base comunque solida, il 3-5-2 visto soprattutto a inizio stagione – poi diventato 3-4-1-2 con l’inserimento di Christian Eriksen – ha dato comunque i suoi frutti anche in UEFA Champions League. Per questo motivo il tecnico ripartirà ancora una volta dall’inamovibile capitano Samir Handanovic e il suo attuale secondo Daniele Padelli – che diventerà terzo con l’arrivo di Ionut Radu -, con loro anche Stefan de Vrij, Milan Skriniar, Alessandro Bastoni, Andrea Ranocchia, Danilo D’Ambrosio, Stefano Sensi, Ashley Young, Christian Eriksen, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Antonio Candreva e il bomber Romelu Lukaku.

Fonte: Corriere dello Sport.