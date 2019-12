Conte frena su Kulusevski: vuole un giocatore pronto subito – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che Conte non ha particolare fretta di chiudere per Kulusevski perhé preferirebbe un altro profilo.

GIOCATORE DA TRASFORMARE – L’Inter vuole Kulusevski, ma il colpo non deve necessariamente essere fatto a gennaio. Da Conte adesso non arriverebbe per fare il titolare. Per il centrocampo, infatti, il tecnico leccese vuole un elemento pronto immediatamente. Non che Kulusevski non gli piaccia, anzi è convinto che abbia straordinarie prospettive. Ma ora sta giocando da trequartista, da esterno o da centravanti arretrato. Per trasformarsi in mezz’ala, dunque, avrebbe bisogno di un percorso. Più facile farglielo compiere durante la preparazione per la prossima stagione.