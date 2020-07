Conte farÃ  un tentativo con Nainggolan ma Suning punta in alto – TS

Conte farà un tentativo con Nainggolan ma Suning punta in alto – TS

Antonio Conte chiede Arturo Vidal (vedi articolo) e la sensazione secondo quanto riportato da “TuttoSport” è che l’affare si farà. Il tecnico però farà comunque un tentativo per Radja Nainggolan. Suning intanto non si pone limiti.

SU NAINGGOLAN – Antonio Conte secondo quanto riportato da “Tuttosport” farà un tentativo per Radja Nainggolan al ritorno dal prestito al Cagliari. Anche se comunque secondo il quotidiano di Torino l’affare con Arturo Vidal stavolta si farà, e Suning in più riprese di voler fare le cose in grande – e l’acquisto di Achraf Hakimi lo dimostra -. L’obiettivo per questa stagione è quella di ridurre sempre di più il gap con la Juventus, così da poter mettere pressione e correre testa a testa già dalla prossima stagione.

Fonte: Tuttosport.