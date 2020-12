Conte fa la lista della spesa: 3 richieste all’Inter, ma prima le cessioni – Sky

Antonio Conte Inter

Conte pensa già al 2021 ma prima sa che dovrà portare a casa altri tre punti. Come riportato da “Sky Sport”, il tecnico nerazzurro avanzerà tre richieste per il mercato di gennaio

MERCATO DI RIPARAZIONE – Dopo Verona-Inter (vedi ultime novità di formazione, ndr) Antonio Conte parlerà con la proprietà per discutere del mercato di gennaio. Le priorità di Conte sono una punta e a seguire un centrocampista in grado di giocare davanti alla difesa. Se si riuscisse, anche un esterno sinistro. Ma prima bisogna sfoltire la rosa. In uscita dall’Inter ci sono tre centrocampisti: Christian Eriksen, Radja Nainggolan e Matias Vecino. In base ai ricavi da queste partenza (a cui va aggiunto anche Andrea Pinamonti, ndr) si potranno definire meglio i tre possibili innesti invernali.