Conte, ecco il vice Lukaku! Giroud sarÃ  un giocatore dell’Inter – CdS

Conte, ecco il vice Lukaku! Giroud sarà un giocatore dell’Inter – CdS

Condividi questo articolo

Olivier Giroud sarà un giocatore dell’Inter, ne è sicuro il “Corriere dello Sport” che lancia la notizia. Pronto un biennale con opzione per il terzo anno, superata la concorrenza della Lazio.

ECCO GIROUD – Olivier Giroud all’Inter, anche se con qualche mese di ritardo. L’attaccante francese, secondo il quotidiano romano, vestirà la maglia nerazzurra una volta liberatosi dal Chelsea a parametro zero. Nella testa del giocatore, c’è ormai da tempo l’Inter, e sarà di fatto il successore di Alexis Sanchez nel ruolo di vice Romelu Lukaku. Firmerà un contratto biennale con opzione per l’anno successivo e riduzione dello stipendio visto che al Chelsea guadagna circa 8 milioni a stagione. Ennesimo rinforzo dalla Premier League richiesto da Conte, il francese guidò il Chelsea di Maurizio Sarri alla vittoria in Europa League segnando ben undici gol (capocannoniere della competizione).

Fonte: Corriere dello Sport.