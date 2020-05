Conte e la missione Lautaro Martinez: restare all’Inter – SM

Antonio Conte ha deciso di scendere in campo nella partita che vede coinvolte l’Inter, il Barcellona e Lautaro Martinez: il suo obiettivo è convincere il suo numero 10 a resistere alle sirene del Barcellona

Secondo “Sport Mediaset” nella complicata partita che si sta disputando tra Inter e Barcellona intorno al nome di Lautaro Martinez è sceso in campo anche Antonio Conte. Il tecnico sta infatti approfittando di questi giorni in cui può tornare a contatto con la squadra per parlare con l’attaccante argentino con la missione di convincerlo a resistere alle sirene del Barcellona e alle chiamate di Lionel Messi per restare all’Inter e togliersi le sue soddisfazioni con la maglia nerazzurra. Nel frattempo continua il corteggiamento serrato dei blaugrana, ma l’Inter resta ferma sulle sue posizioni e non si lascia convincere dalle contropartite offerte. Il nome di Rafinha non interessa ai nerazzurri, mentre per quanto riguarda Vidal, notoriamente gradito a Conte, l’Inter vorrebbe una trattativa a parte senza l’inserimento nell’eventuale affare Lautaro Martinez.