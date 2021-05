Conte, e adesso? Nuove sfide e i dettagli della clausola che tutela l’Inter

Antonio Conte ha già cominciato a guardarsi in giro in cerca di nuove sfide. Tanti top club lo corteggiano, ma l’Inter ha trovato il modo di tutelarsi

DIVISI – Sta per finire in archivio la settimana più complicata della storia recente dell’Inter. L’addio di Antonio Conte ha scosso l’ambiente ma la proprietà è riuscita a trovare in fretta il nuovo allenatore. Dopo la rottura con il club nerazzurro, il tecnico pugliese ha già cominciato a guardarsi intorno (vedi articolo).

GARANZIA – Il filo rosso con l’Inter, però, non è stato ancora tranciato del tutto. Club e allenatore, infatti, si sono accordati per una buonuscita vicina ai sette milioni di euro. Secondo quanto riporta il giornalista di “Sky Sport”, Marco Demicheli, qualora Conte dovesse finire sulla panchina di un club di Serie A, nei mesi a seguire percepirebbe solo parte della somma pattuita, proporzionata ai mesi in cui rimarrà senza squadra. L’Inter ha spinto per l’inserimento di questo vincolo contrattuale, poiché in quelle ore diversi club italiani erano alla ricerca di un nuovo allenatore.

NUOVE SFIDE – Questo ovviamente non precluderà ad Antonio Conte la possibilità di sedersi sulla panchina di un club estero. I primi contatti con alcune squadre sarebbero già avvenuti (Paris Saint-Germain, Real Madrid e Tottenham), ma tutto deve essere ancora definito. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva le panchine delle big di tutta Europa.