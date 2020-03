Conte, dal mercato un rinforzo a sinistra: Marcos Alonso e non solo – GdS

Antonio Conte avrà il suo rinforzo titolare a sinistra in vista della prossima stagione, ne è sicura la “Gazzetta dello Sport” che svela già i primi tre nomi: Marcos Alonso ma non solo.

RINFORZO A SINISTRA – Antonio Conte avrà il suo tanto desiderato rinforzo a sinistra, un titolare già chiesto in realtà la scorsa stagione, con il nome di Marcos Alonso in cima alla lista, ma le richieste esagerate del Chelsea hanno spostato l’interesse verso l’ex primavera Cristiano Biraghi, ad oggi sostituto di Ashley Young. Se a destra la situazione verrà pressoché confermata con Antonio Candreva, Danilo D’Ambrosio e da quest’anno anche Victor Moses, a sinistra l’Inter valuterà il futuro di Kwadwo Asamoah e Biraghi, entrambi (o uno di loro) potrebbero partire. A sinistra servirà un nome di spicco, ecco perché tornano in auge i nomi di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri già noti ad Antonio Conte: uno dei due potrebbe dire addio al Chelsea di Frank Lampard, interessato a Chilwell del Leicester o Tagliafico dell’Ajax. L’alternativa ai due giocatori di proprietà del Chelsea è Tsimikas dell’Olympiakos