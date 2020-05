Conte crede ancora in Vidal: il Barcellona abbassa le pretese? – TS

Antonio Conte non ha mai smesso di sperare nell’acquisto di Arturo Vidal all’Inter come rinforzo per il centrocampo. Il calciatore, quasi 33enne, secondo “Tuttosport” potrebbe lasciare definitivamente il Barcellona già nel corso della prossima sessione di mercato.

VIDAL-INTER – Il nome di Arturo Vidal ultimamente è stato accostato a quello di Lautaro Martinez, che interessa al Barcellona e che tra le contropartite potrebbe inserire proprio lo stesso centrocampista cileno. Antonio Conte spera ancora nell’arrivo dell’ex Juventus per rafforzare il centrocampo dell’Inter, che dal canto suo non vorrebbe né privarsi dell’argentino, né spendere cifre folli per un centrocampista quasi 33enne ma con qualità indiscutibili. Secondo il quotidiano torinese dalla prossima sessione di mercato qualcosa potrebbe cambiare, e il centrocampista potrebbe veramente lasciare il Barcellona, che lo lascerebbe andare via abbassando le pretese.

