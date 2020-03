Conte convinto da Young e Moses. Entrambi a scuola di italiano! – GdS

Condividi questo articolo

L’Inter secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” riscatterà Victor Moses su richiesta di Antonio Conte e chiederà il rinnovo di Ashley Young. Intanto entrambi studiano italiano.

RISCATTO E RINNOVO – Antonio Conte sempre più convinto dai due acquisti richiesti a gennaio, Ashley Young e Victor Moses nonostante i “pochi” minuti raccolti ad oggi (557 minuti) complice anche lo stop. L’Inter però un’idea se l’è fatta, in particolare su Ashley Young, subito titolare sulla corsia di sinistra: “Con la società ha firmato a gennaio un contratto di sei mesi, lasciando a Marotta e Ausilio la possibilità di allungare per altri 12 mesi. Della serie: scommettete pure su di me, vi dimostrerò chi sono. Appunto: l’Inter ha tempo fino a fine maggio per allungare il contratto di Young fino al 2021”. Discorso diverso invece per Victor Moses, in prestito dal Chelsea con riscatto fissato a 12 milioni: “Moses ha avuto meno chance per dimostrare il motivo della scelta di Conte. Ma anche in questo caso l’intenzione dell’Inter viaggia tutta verso la conferma. Il riscatto è libero, non ci sono presenze minime a trasformare in obbligo quel diritto. Magari il terreno sul quale proveranno a muoversi Marotta e Ausilio è quello di una rinegoziazione con il Chelsea”. La conferma arriva anche dal fatto che i due giocatori, anche in questi giorni, studiano l’italiano tramite delle lezioni su Skype.