Conte incontrerà Zhang ma non solo. Nei prossimi giorni l’Inter definirà tutta la sua strategia per la prossima stagione. Come riportato da “Sport Mediaset”, sul tavolo sacrifici considerati accettabili pur di non toccare le stelle nerazzurre

PIANI FINANZIARI – In casa Inter sono ore decisive per i dettagli legati alla complessa operazione con Oaktree Capital (vedi articolo), che non sarà solo un semplice finanziamento (vedi dettagli). Definita la situazione con il futuro partner di minoranza di Suning, ci si dedicherà finalmente al lato progettuale di campo. Il Presidente Steven Zhang, a differenza di quanto ipotizzato fino a ieri, probabilmente incontrerà Antonio Conte solo all’inizio della prossima settimana. Verrebbe confermata, dunque, l’indiscrezione sulle prossime tappe nerazzurre (vedi articolo).

PIANI SPORTIVI – Zhang, però, non incontrerà Conte da solo. Con loro anche gli Amministratori Delegati Alessandro Antonello (Corporate) e Beppe Marotta (Sport), affiancato dal Direttore Sportivo Piero Ausilio per discutere dei piani per il mercato estivo. Si parlerà prima dei necessari tagli al monte ingaggi, avendo individuato i quattro sacrificabili (vedi articolo). Attraverso un risparmio economico importante, l’Inter potrà convincere Conte a restare e rinnovare, senza sacrificare uno dei giocatori top. Tra i più ambiti, oltre agli attaccanti Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, i difensori Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, apprezzatissimi.