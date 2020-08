Conte e il confronto con la dirigenza: Inter non molla. Caso economico

Conte è al centro dei discorsi nelle ultime ore, in attesa del confronto di martedì con la società. Zhang proverà a ricomporre la frattura con l’allenatore, ma non appare una questione di facile risoluzione per le richieste del tecnico. Di seguito le ultime novità in casa Inter riportate da SkySport24

GIORNI DI ATTESA – Il confronto di martedì tra Antonio Conte e la società era previsto da tempo. Bisognerà capire se la frattura è rimarginabile o si arriverà a una separazione. Non si risolverà tutto nel giro di un’ora, a meno che l’allenatore non dovesse dimettersi immediatamente. C’è anche la questione economica da risolvere: in caso di addio bisognerà trovare un accordo, una via di mezzo, considerando quanto guadagna l’ex Juventus. La volontà dell’Inter è ancora ricomporre lo strappo, ma attualmente le possibilità non sono molte. I nerazzurri, infatti, non vogliono smantellare la società.