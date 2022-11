Conte ci riprova: il Tottenham punta un altro difensore dell’Inter

Antonio Conte torna a guardare in casa Inter. L’obiettivo è rinforzare la difesa, anche in vista dell’impegno di Champions League contro il Milan.

CONTE – Il calciomercato non si ferma mai. A gennaio manca ancora un po’, ma i top club europei guardano già dove potersi rinforzare. È il caso del Tottenham di Antonio Conte, alla ricerca di un centrale difensivo. L’ex tecnico nerazzurro torna a guardare in casa Inter (vedi articolo), questa volta per Stefan De Vrij. Il club londinese quest’estate ha preso Clement Lenglet in prestito dal Barcellona, ma il problema in difesa è rimasto.

OCCASIONE – Stefan De Vrij è un’occasione. Con la situazione economica dell’Inter e il contratto dell’olandese in scadenza, Conte potrebbe ritrovarlo a Londra. Per il club nerazzurro si tratterebbe in qualunque caso di una plusvalenza. Piuttosto che perderlo a giugno a zero, conviene guadagnarci a gennaio. Qui arriva il punto d’incontro tra le due squadre, con il Tottenham pronto a regalare il colpo in difesa al suo allenatore già a gennaio.