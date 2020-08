Conte ha chiesto 4 acquisti all’Inter ma Suning ha altre idee: i nomi – Rai

Conte fa parlare di sé al termine di Atalanta-Inter ma non per questioni tecnico-tattiche. Il suo sfogo diventa l’argomento del giorno e Paganini – giornalista di “Rai Sport” – cerca di trovare un collegamento con il mercato nerazzurro. Le richieste avanzate da Conte a quanto pare non saranno soddisfatte appieno dalla proprietà Suning

VEDUTE DIVERGENTI – La vittoria dell’Inter a Bergamo viene subito “annullata” mediaticamente dalle rumorose dichiarazioni del tecnico nerazzurra. E non manca l’immediato collegamento con il mercato, come assicura il giornalista Paolo Paganini, che prova a motivare il malcontento di Antonio Conte nonostante lo 0-2. Il tecnico ha fatto sapere di voler almeno altri quattro acquisti dopo Achraf Hakimi sulla fascia destra. In difesa Chris Smalling (Manchester United), se la Roma non lo acquista a titolo definitivo. Sulla fascia sinistra Emerson Palmieri (Chelsea). A centrocampo Arturo Vidal (Barcellona). In attacco Edin Dzeko (Roma). Le prime richieste in vista del mercato estivo sono note da tempo ma soprattutto nel caso dei più esperti – il centrocampista cileno e l’attaccante bosniaco hanno rispettivamente 33 e 34 anni – la proprietà Suning non sembra essere così disposta a soddisfare il tecnico. Una prova è l’acquisto di Christian Eriksen a gennaio, voluto dal gruppo cinese sebbene le preferenze di Conte fossero per il pupillo Vidal. Questa è una delle chiavi di lettura dello sfogo di Conte nel post-partita di Atalanta-Inter (vedi conferenza stampa, ndr). Due visioni diverse e opposte di ciò che serve all’Inter per tornare a vincere. Sarà così?