Conte boccia Emerson Royal: l’Inter osserva la situazione

Le fasce dell’Inter sono sempre tra i discorsi di mercato. Con Dumfries e Gosens nel mirino di diversi club, si parla dei probabili sostituti. Antonio Conte è ancora protagonista del mercato nerazzurro.

FASCE – Il mercato si appresta a iniziare e quando si parla di Inter si parla del laterali. L’unico certo del suo posto al momento è Federico Dimarco. La situazione di Denzel Dumfries rimane da tenere sott’occhio, con la Premier League che lo vuole: Manchester United, Tottenham e Chelsea sono sull’olandese (vedi articolo). La questione di Robin Gosens rimane un “mistero”. L’impressione è che se dovesse arrivare l’offerta giusta, potrebbe partire. Rimane da capire chi è disposto a fare un’offerta sopra i 20 milioni per un giocatore praticamente fermo da un anno.

CONTE – Calciomercato Inter e torna il nome di Antonio Conte. L’ex tecnico viene accostato ai nerazzurri quotidianamente, con il Tottenham interessato ai vari Alessandro Bastoni, Milan Skriniar e Marcelo Brozovic (vedi articolo). Oltre a Dumfries ovviamente. Situazione ora invertita perché il tecnico degli Spurs ha praticamente bocciato Emerson Royal. Il laterale acquistato dal Barcellona per una ventina di milioni, strappato all’Inter, non sta convincendo. Conte non sarebbe quindi contrario a salutarlo. Da vedere se rientrerà in una possibile operazione di mercato o se si lavorerà singolarmente sul laterale brasiliano.