Conte aspetta un attaccante: Inter, contatti in corso per due piste

Conte attende un nuovo attaccante durante la sessione invernale di mercato e secondo “Sky Sport” l’Inter tiene vive due piste per accontentare il tecnico nerazzurro

DUE STRADE – Antonio Conte vuole un altro attaccante all’Inter, una prima punta fisica da poter alternare a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. In attesa del pieno recupero di Alexis Sanchez. La società nerazzurra intende mettere a disposizione del suo tecnico una nuova punta e in questo senso tiene aperte due strade. La prima porta a Olivier Giroud, che ha un contratto con il Chelsea in scadenza a giugno. La seconda è Fernando Llorente, che il Napoli ha preso a parametro zero ad agosto e potrebbe lasciar partire direzione Milano in cambio di Matteo Politano. Come noto, Conte non considera l’ex Sassuolo nella batteria di attaccanti ed è quindi sul mercato. Si attendono novità per capire quale delle due soluzioni verrà preferita.