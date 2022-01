Con Zhang in Italia arrivano i rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin – CdS

Zhang torna in Italia, con lui – come riportato dal Corriere dello Sport -, si parlerà prima di tutto del rinnovo dei tre dirigenti Marotta, Ausilio e Baccin.

RINNOVI – Zhang torna a Milano, e il suo ritorno in Italia coinciderà con un’accelerata sui rinnovi dei dirigenti Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Sia venerdì che ieri i tre dirigenti erano presenti alla Pinetina, per mandare un segnale di compattezza al gruppo dopo le voci sul futuro della società. Nessun problema di liquidità o legato agli stipendi, chiaramente, ma i giocatori dovevano comunque essere rassicurati. Inoltre, il presidente non può privarsi di chi ha costruito la squadra dello scudetto e che sta andando a caccia del bis, per questo motivo i tre manager presto rinnoveranno.

SU INZAGHI – Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Simone Inzaghi. Per lui Zhang ha tantissima stima, ma il prolungamento eventualmente arriverà a bocce ferme al termine della stagione.

