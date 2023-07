Con Trubin un altro portiere per l’Inter: due alternative e una smentita – SM

Trubin sembra essere il portiere più vicino a trasferirsi all’Inter nella nuova stagione, al posto di Onana. Ci sono però anche altri suoi compagni di ruolo con possibilità di vestire la maglia nerazzurra, come segnala Sport Mediaset.

NON SOLO UNO – L’idea dell’Inter è di sostituire André Onana con due portieri. Uno è molto probabile che potrà essere Anatoliy Trubin, con l’offerta allo Shakhtar Donetsk che è vicina alla valutazione richiesta. Per l’altro resta sempre in piedi l’opzione Yann Sommer, in uscita dal Bayern Monaco. Stando a Marco Barzaghi, intervenuto nello studio di Sport Mediaset, non ci sono conferme sul nome di Hugo Lloris del Tottenham. Si vuole affiancare Trubin a un portiere esperto, perciò non va escluso che alla fine possa rinnovare Samir Handanovic, che vorrebbe restare all’Inter.