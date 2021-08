Commisso: «Vlahovic non è in vendita. Ora rinnoviamo e poi vedremo»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del “TGR Rai Toscana”. Inevitabile parlare di Vlahovic, obiettivo – seppur lontano – per rinforzare l’attacco dell’Inter guidata da Simone Inzagi

SICUREZZA – Queste le parole di Rocco Commisso: «Vlahovic non è stato mai messo in vendita dalla Fiorentina. Quello che sta succedendo è che tutti si stanno muovendo, i procuratori che vogliono fare più soldi e alcune società visto che siamo alla fine del mercato, è vero che ci sono notizie che lo riguardano, ma ancora l’offerta giusta non è arrivata e pure se arriverà, non credo che Vlahovic se ne andrà. Gli abbiamo proposto un contratto molto oneroso, il più costoso mai fatto nella storia del club e il ragazzo è d’accordo. Si parla di molti soldi e sono contento per lui, ma il contratto si deve allungare e rinnovare. Dopo, se il ragazzo ha intenzione di andar via, se ne può parlare, ma non quest’anno».

Fonte: corrieredellosport.it