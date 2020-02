Commisso: “Chiesa via? Non lo so. Promessa mantenuta,...

Commisso: “Chiesa via? Non lo so. Promessa mantenuta, no richeste”

Intervistato da DAZN, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato del futuro di Federico Chiesa, gioiello seguito con insistenza anche dall’Inter. Ecco le parole del numero uno della società viola

NON SI SA – Rocco Commisso ha parlato del futuro di Federico Chiesa, da tempo nel mirino soprattutto di Inter e Juventus. Ecco le sue parole in merito al gioiellino della Fiorentina, trattenuto in estate: «Va via? Non si sa. Ho mantenuto la mia promessa, a giugno scorso non l’ho lasciato andare ed era giusto così. Personalmente non mi sono mai arrivate richieste dirette per lui, quindi vedremo cosa succederà».

Fonte: DAZN.