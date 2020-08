Commisso: “Se Chiesa vuole andare vada. Soldi giusti per la Fiorentina”

Commisso è intervenuto in collegamento da New York nel corso del post partita di SPAL-Fiorentina su Sky Sport. Il presidente dei viola, vittoriosi per 1-3 a Ferrara pochi minuti fa (vedi articolo), si è espresso sul futuro di Chiesa aprendo a una cessione. L’Inter e le altre squadre che volevano, Juventus in testa, faranno l’offerta giusta?

RESTA O VA VIA? – Rocco Commisso parla della posizione di Federico Chiesa e della possibilità che resti a Firenze: «Speriamo di sì. Io l’ho tenuto l’anno passato, ora è libero di fare quello che vuole, a patto che i soldi siano giusti per la Fiorentina. Io spero che resti alla Fiorentina ma se vuole andare vada, però che ci portino quello che noi crediamo che vale».