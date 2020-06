Commisso: “Chiesa ha capito nostre ambizioni. Fiorentina punto d’arrivo”

Condividi questo articolo

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato al “Corriere dello Sport” di Federico Chiesa, giocatore da tempo nel mirino di squadre come Inter e Juventus, e della sua voglia di cercare di trattenerlo in viola.

PUNTO D’ARRIVO – Nonostante le numerosi voci che da tempo circondano il giocatore, Rocco Commisso non sembra aver alcuna intenzione di lasciar partire Federico Chiesa tanto facilmente. L’attaccante viola è nel mirino di Inter e Juventus, ma il presidente della Fiorentina vorrebbe riuscire a farne una bandiera della società, come da lui stesso rivelato in un’intervista al “Corriere dello Sport”: «Chiesa quando è venuto in tournée in America l’ho riempito di attenzioni, ma coccolo anche Castrovilli e Vlahovic. Penso che Federico abbia capito l’ambizione che abbiamo, nei prossimi 5 anni punteremo in alto. Vogliamo che la Fiorentina diventi un punto d’arrivo e non di passaggio per i giocatori. Il mio sogno è che loro tre diventino bandiere della società».