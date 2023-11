Colpani, scatta l’altro derby d’Italia: l’Inter sfrutta due canali! − TS

Juventus-Inter, un derby d’Italia storico e che rischia di teletrasportarsi sul mercato estivo per provare a strappare al Monza il talento di Colpani. Ad analizzare il tutto, è Tuttosport.

DERBY – Si profila un derby di mercato tra Inter e Juventus per strappare al Monza il talento di Andrea Colpani. L’Inter, dopo uno scatto sottotraccia, può considerarsi in pole su Colpani. Il giovane centrocampista bresciano sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo, difficile che si muovi già a gennaio se non per un’offerta irrinunciabile per i brianzoli. I nerazzurri avevano fatto un primo approccio già lo scorso agosto senza però avere i fondi a disposizione. Adesso il discorso potrebbe essere diverso. L’Inter, oltre al canale ufficiale di Ausilio, punta a due canali secondari. Il primo è il suo agente, Tinti, che ha degli ottimi legami con l’Inter e che segue anche Simone Inzaghi, Darmian e Audero. Il secondo invece, è il contatto diretto con Alessandro Bastoni, compagno del trequartista del Monza nelle giovanili dell’Atalanta e due grandi amici. E proprio Bastoni, negli ultimi giorni, sta lavorando alla “trattativa” nel corso del raduno degli Azzurri a Coverciano in vista delle due gare dell’Italia. Palladino poi, negli scorsi giorni ha spiegato come l’ex Atalanta può tranquillamente giocare sia come trequartista o come mezz’ala perciò per lui andrebbe bene anche un 3-5-2 alla Simone Inzaghi. Anche per quanto riguarda i progetti della Juventus, Colpani rappresenta una ghiotta occasione per rinforzare il centrocampo: la sua duttilità potrebbe far comodo anche ad Allegri.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini