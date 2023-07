Colidio, visite mediche già fatte. Prossima la firma col nuovo club

L’Inter sta per chiudere un’altra cessione in questa sessione di mercato. L’attaccante argentino ha già svolto le visite mediche per il nuovo club in cui giocherà.

RITORNO IN PATRIA – Facundo Colidio ritornerà in Argentina, questa volta però al River Plate. L’attaccante lascerà l’Inter per circa 5 milioni di euro e firmerà a breve un contratto della durata di quattro anni. Quest’oggi il calciatore ha già svolto le visite mediche presso la Clinica Rossi, manca un solo passo per l’ufficialità della sua nuova esperienza.

Fonte: Twitter Diario Olé