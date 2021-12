Colidio, ultimo Natale da calciatore dell’Inter? Le strade pronte a dividersi

Colidio in estate è uscito in maniera praticamente definitiva dai radar dell’Inter ma non ancora ufficialmente. La sua avventura a Milano continua nell’ombra, in attesa di novità dal mercato. Novità in arrivo a giorni, visto che il nuovo entourage è al lavoro per trovare una soluzione

SEPARATO IN CASA – Il 3 gennaio 2022 aprirà ufficialmente la finestra invernale del calciomercato italiano. E il 4 gennaio Facundo Colidio compirà 22 anni. Il classe 2000 argentino è l’ultimo esubero rimasto sul bilancio dell’Inter dopo l’ultima sessione estiva del mercato. Una volta fallito il prestito last minute, Colidio non è mai rientrato nel gruppo Prima Squadra agli ordini di Simone Inzaghi, che non l’ha mai preso in considerazione. Nemmeno come attaccante di emergenza. Ci si è chiesto che fine ha fatto (vedi focus) ma in realtà bisogna solo chiedersi che fine farà. Il suo futuro è lontano da Milano. Quello di oggi potrebbe essere l’ultimo Natale da calciatore dell’Inter per Colidio. Si attende la cessione alla riapertura del mercato. Probabilmente in prestito, ma non è da escludere un addio definitivo. Per Colidio all’Inter non c’è posto nel 2022. Dove andrà?