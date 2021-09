Colidio, tempo scaduto: dovrà restare all’Inter fino a gennaio? La situazione

Colidio è un calciatore dell’Inter… ancora oggi. L’attaccante argentino non è riuscito a trovare in tempo un nuovo club in cui giocare in questa stagione. Il mercato è chiuso praticamente ovunque, sebbene non si possa ancora dire l’ultima parola

ULTIMO ESUBERO – Nulla da fare per Facundo Colidio, che in pochi giorni ha visto sfumare sia il trasferimento in Austria sia quello in Turchia (vedi articolo). L’attaccante argentino per il momento continua a far parte della rosa dell’Inter, pur essendo un esubero utilizzabile eventualmente solo in Serie A in quanto Under-22. Dovrà restare a Milano fino alla riapertura della finestra invernale del mercato? Non è detto, sebbene ora sia la soluzione più scontata.

Colidio esubero dell’Inter ma occhio ai mercati aperti

ULTIMA CHIAMATA – Pur essendo rimasti pochissimi Paesi con la finestra estiva ancora aperta, Colidio potrebbe trovare una nuova squadra anche fuori tempo massimo. L’ipotesi di un ritorno in Argentina non è da escludere. In Europa, invece, l’unica opzione credibile porta in Serbia. Che la Stella Rossa di Dejan Stankovic possa farci un pensiero in prestito gratuito? L’attacco serbo sembra al completo, ma i rapporti con l’Inter sono ottimi e per la scommessa Colidio potrebbe essere fatto uno strappo… Pensare a una rottura definitiva (rescissione contrattuale, ndr) sarebbe imperdonabile per l’Inter, dopo l’investimento fatto su Colidio nel 2017. Come finirà?